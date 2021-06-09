ЦБ отозвал лицензию у "Энергомашбанка" из-за утраты капитала

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у санкт-петербургского банка энергетического машиностроения "Энергомашбанк". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что кредитная организация полностью утратила собственный капитал, а также реализовывала высокорисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Центробанка.

Регулятор также аннулировал лицензию "Энергомашбанка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.