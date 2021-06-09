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Россиянам рассказали, как летом на удалёнке не "убить" ноутбук

Песчинки могут попасть в вентиляционные отверстия гаджета и устроить владельцу "жару" с ремонтом или вовсе покупкой нового компьютера.

9 июня, 05:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Летом некоторые россияне, привыкшие за период пандемии работать онлайн или даже перешедшие на удалёнку, берут с собой на отдых и на пляж дорогостоящие девайсы, допуская при этом простые ошибки, приводящие технику к выходу из строя. Например, ни в коем случае не нужно нести гаджет туда, где вода или песок, это может "убить" инструмент работы, объяснил IТ-эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

"Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придётся разбирать корпус, чтобы всё прочистить. Если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах. Это в свою очередь может привести к дорогостоящему ремонту с заменой компонентов", — сказал Рябинин в интервью радио Sputnik.

Если всё же частицы песка попали в ноут, эксперт не рекомендует их вытряхивать самостоятельно. Есть риск повредить электронику либо затолкать песчинки глубже, поэтому не стоит их выдувать феном и тем более выковыривать зубочистками или иголками — можно повредить контакты. Лучше уж приобрести специальный баллон со сжатым воздухом и использовать его, следуя определённым правилам.

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"В таком случае надо держать ноутбук под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом. Баллон сжатого воздуха, предназначенного для очистки техники, несложно купить в любом компьютерном магазине. Далее попеременно надо ставить ноутбук на правый и левый край, чтобы максимально выдуть песчинки", — объяснил Рябинин.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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