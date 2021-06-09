Посол США в РФ Салливан примет участие во встрече Путина и Байдена

Посол США в России Джон Салливан примет участие в предстоящем саммите президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, который пройдёт в Женеве 16 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь диппредставительства Штатов в РФ Джейсон Ребхольц в "Твиттере" .

"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту [CША Джо Байдену] в Женеве на следующей неделе. Президент Байден — решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России", — привёл слова Салливана пресс-секретарь.