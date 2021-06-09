НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол США в РФ Салливан примет участие во встрече Путина и Байдена

Дипломат отметил, что американский лидер является "решительным защитником интересов США". Он также подчеркнул, что у представителей Штатов "будет отличная команда" на встрече с президентом РФ.

9 июня, 05:31
<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Посол США в России Джон Салливан примет участие в предстоящем саммите президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, который пройдёт в Женеве 16 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь диппредставительства Штатов в РФ Джейсон Ребхольц в "Твиттере".

"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту [CША Джо Байдену] в Женеве на следующей неделе. Президент Байден — решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России", — привёл слова Салливана пресс-секретарь.

Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена

Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен войдёт в состав американской делегации, которая отправится в Женеву на саммит президентов. Также главный дипломат Штатов сопроводит президента на саммитах НАТО и США — Евросоюз.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Американский посол в России Салливан прибыл в Вашингтон

23 апреля, 03:54

"Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами": Пушков оценил "50 лет" подготовки Байдена к встрече с Путиным

сегодня в 00:12

Блинкен рассказал о худших последствиях строительства "Северного потока – 2" для США

сегодня в 01:38

В России букмекерские конторы могут приравнять к казино

сегодня в 05:22

На картах Google нашли самый мистический город в России, и всему виной панорама с жутким школьником

сегодня в 05:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1