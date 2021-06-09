Посол США в РФ Салливан примет участие во встрече Путина и Байдена
Дипломат отметил, что американский лидер является "решительным защитником интересов США". Он также подчеркнул, что у представителей Штатов "будет отличная команда" на встрече с президентом РФ.
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Посол США в России Джон Салливан примет участие в предстоящем саммите президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, который пройдёт в Женеве 16 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь диппредставительства Штатов в РФ Джейсон Ребхольц в "Твиттере".
"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту [CША Джо Байдену] в Женеве на следующей неделе. Президент Байден — решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России", — привёл слова Салливана пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен войдёт в состав американской делегации, которая отправится в Женеву на саммит президентов. Также главный дипломат Штатов сопроводит президента на саммитах НАТО и США — Евросоюз.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
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