В России букмекерские конторы могут приравнять к казино

В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Общественный деятель отметил, что уже более десяти лет в России функционируют специальные игровые зоны, в которых располагаются казино. Однако в то же время букмекерские конторы, которые принимают ставки на спорт, по-прежнему широко представлены в больших городах и малых населённых пунктах России. Более того, такие заведения могут принимать ставки в онлайн-режиме.

Петунин подчеркнул, что по своей сути эти конторы, как и казино, являются организаторами азартных игр, увлечение которыми может привести к зависимости, депрессивным состояниям и другим негативным последствиям.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность приравнять действующие в России букмекерские конторы к казино: перенести их деятельность из населённых пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме", — говорится в обращении.