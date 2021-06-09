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В России букмекерские конторы могут приравнять к казино

Такие заведения являются организаторами азартных игр, увлечение которыми может привести к зависимости, депрессивным расстройствам или другим негативным последствиям.

9 июня, 05:22
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Общественный деятель отметил, что уже более десяти лет в России функционируют специальные игровые зоны, в которых располагаются казино. Однако в то же время букмекерские конторы, которые принимают ставки на спорт, по-прежнему широко представлены в больших городах и малых населённых пунктах России. Более того, такие заведения могут принимать ставки в онлайн-режиме.

Петунин подчеркнул, что по своей сути эти конторы, как и казино, являются организаторами азартных игр, увлечение которыми может привести к зависимости, депрессивным состояниям и другим негативным последствиям.

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"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность приравнять действующие в России букмекерские конторы к казино: перенести их деятельность из населённых пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме", — говорится в обращении.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ лишил лицензии московский банк за расчёты с онлайн-казино. Регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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