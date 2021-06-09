Определены самые востребованные новые профессии в 2021 году

В текущем году рейтинг самых востребованных профессий изменился во многом из-за пандемии коронавируса. Так, согласно исследованию сервиса по поиску работы "Работа.ру", в рейтинге лидируют теперь медицинские работники.

"В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины — спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров — почти в 10 раз", — передаёт РИА "Новости" текст отчёта.

Кроме того, на рынке труда увеличился спрос на специалистов в сфере экологии, причём такая тенденция отмечается во всём мире. Сейчас представители этой профессии могут рассчитывать на оклад от 60 тысяч рублей. Также к востребованным специальностям исследователи отнесли работников навигации и строительства в условиях Арктики и робототехников. Первые могут претендовать на доход до 160 тысяч рублей, вторые — до 90 тысяч рублей.

Добавим, что в рейтинг попали относительно новые профессии, такие как пилот дронов, инженер 3D-печати, дизайнер/архитектор виртуальной реальности, а также специалист по кибербезопасности.