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Определены самые востребованные новые профессии в 2021 году

Согласно данным исследования, на рынке труда спрос на некоторых работников вырос почти в 10 раз. Кроме того, в рейтинге появились и относительно редкие специальности.

9 июня, 06:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В текущем году рейтинг самых востребованных профессий изменился во многом из-за пандемии коронавируса. Так, согласно исследованию сервиса по поиску работы "Работа.ру", в рейтинге лидируют теперь медицинские работники.

"В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины — спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров — почти в 10 раз", — передаёт РИА "Новости" текст отчёта.

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Кроме того, на рынке труда увеличился спрос на специалистов в сфере экологии, причём такая тенденция отмечается во всём мире. Сейчас представители этой профессии могут рассчитывать на оклад от 60 тысяч рублей. Также к востребованным специальностям исследователи отнесли работников навигации и строительства в условиях Арктики и робототехников. Первые могут претендовать на доход до 160 тысяч рублей, вторые — до 90 тысяч рублей.

Добавим, что в рейтинг попали относительно новые профессии, такие как пилот дронов, инженер 3D-печати, дизайнер/архитектор виртуальной реальности, а также специалист по кибербезопасности.

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А проведённый ранее опрос показал, на что готовы россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей. По мнению профессора Александра Сафонова, те, кто согласен пахать как вол, в конечном итоге выгорят в профессиональном плане.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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