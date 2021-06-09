Россияне рассказали, что им необходимо для счастливой жизни

Для полного счастья большинству россиян необходимы высокая зарплата, хорошие условия жизни и крепкая семья. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты сервиса "Работа.ру".

Согласно исследованию, которое оказалось в распоряжении RT, 57% опрошенных выбрали приличный доход, ещё 53% заявили, что им необходимы хорошие условия жизни, а 52% респондентов ответили, что для них важнее всего гармония внутри семьи.

Также россияне испытывают общую удовлетворённость жизнью из-за успехов своих детей (45%), кто-то — от любимой работы (43%), другие рассказали, что чувствуют себя намного счастливее благодаря своим хобби (33%), а некоторые наслаждаются жизнью на полную катушку, когда рядом есть надёжное плечо (32%). Ещё 27% опрошенных рады хорошей погоде, 26% — верным друзьям, а 24% — наличию свободного времени.

Всего в исследовании принимали участие более пяти тысяч человек со всей страны.