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Россияне рассказали, что им необходимо для счастливой жизни

Мнения респондентов на этот счёт разнятся. Так, одни испытывают радость от высокого заработка, другие — от любимой работы, а некоторые достигают дзена благодаря хорошей погоде.

9 июня, 07:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для полного счастья большинству россиян необходимы высокая зарплата, хорошие условия жизни и крепкая семья. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты сервиса "Работа.ру".

Согласно исследованию, которое оказалось в распоряжении RT, 57% опрошенных выбрали приличный доход, ещё 53% заявили, что им необходимы хорошие условия жизни, а 52% респондентов ответили, что для них важнее всего гармония внутри семьи.

Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья

Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья

Также россияне испытывают общую удовлетворённость жизнью из-за успехов своих детей (45%), кто-то — от любимой работы (43%), другие рассказали, что чувствуют себя намного счастливее благодаря своим хобби (33%), а некоторые наслаждаются жизнью на полную катушку, когда рядом есть надёжное плечо (32%). Ещё 27% опрошенных рады хорошей погоде, 26% — верным друзьям, а 24% — наличию свободного времени.

Всего в исследовании принимали участие более пяти тысяч человек со всей страны.

Стало известно, сколько россиян считают себя счастливыми

Стало известно, сколько россиян считают себя счастливыми

А ранее россияне назвали самый удачный возраст для рождения первенца. Однако мнения мужчин и женщин на этот счёт разнятся.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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