В Красноярске пассажир такси на ходу обстрелял группу велосипедистов. Видео © LIFE

В Красноярске правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в ходе которого пассажир "Яндекс.Такси" несколько раз выстрелил в проезжающих по дороге велосипедистов. Запись инцидента оказалась в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как несколько велосипедистов движутся по правой полосе, совершая резкие манёвры и заезжая на левую полосу. Таким образом они пытаются уйти от погони, которую за ними устроил водитель такси. Вскоре автомобиль догоняет ребят, а пассажир направляет в сторону велосипедистов предмет, похожий на оружие, после чего слышны хлопки.

Как рассказал Лайфу один из велосипедистов, перед перекрёстком таксист начал ни с того ни с сего подрезать их, хотя они двигались по обочине. Затем, по словам нашего собеседника, ребята решили поскорее оторваться от странной компании и проехали на красный свет. Однако мужчины в такси настаивали на продолжении разборок и догнали ребят. Поравнявшись с велосипедистами, пассажир автомобиля начал стрелять в них. После этого злоумышленники скрылись. Что сподвигло мужчину-пассажира на такой поступок, остаётся загадкой. Сейчас велосипедисты отправились писать заявление в полицию.

В свою очередь, в МВД уточнили, что по факту происшествия на улице Дубровинского уже начата проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. А в пресс-службе "Яндекс.Такси" нам сообщили, что информация по инциденту проверяется. Компания готова сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств случившегося.