"Вывез за город и убил": Под Екатеринбургом нашли тело женщины, пропавшей после похода в бар
Подозреваемый в жестокой расправе уже задержан и даёт признательные показания. У погибшей остались десятилетний сын и мать-пенсионерка.
Фото © Соцсети
В пригороде Екатеринбурга правоохранители обнаружили тело жительницы города Берёзовского. 35-летняя Александра Иньшина пропала 6 июня, перестав выходить на связь.
"Иньшина после выхода из бара Rosy Jane с обочины поймала автомобиль, чтобы уехать домой. Остановился водитель, который посадил её в машину, вывез за город и убил", — рассказал Ura.ru источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что подозреваемый уже задержан. Что сподвигло его на совершение расправы, пока не известно. В данный момент мужчина даёт признательные показания следователям. Уточняется, что в момент преступления он не являлся пользователем агрегаторов такси.
Добавим, что в розыск женщину объявили на следующий же день. Её поисками занимались силовики, а также волонтёры поискового отряда "Лиза алерт". По данным местных СМИ, погибшая работала ведущим менеджером в компании по производству и продаже автозапчастей. У женщины остались десятилетний сын и мать-пенсионерка.
В Пермском крае 50-летний мужчина ранее убил своего 22-летнего приятеля во время одной из карточных партий, когда мужчины заключили странное пари.
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