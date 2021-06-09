В Думе объяснили поправки в закон о противодействии финансированию терроризма, касающиеся НКО

Там также прокомментировали ответные санкции МИД РФ против Канады, назвав их "ожидаемыми и логичными". Неоднократно отмечалась причастность канадских должностных лиц, НПО и СМИ к поддержке экстремистских организаций.

Внесение поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" в контексте некоммерческих организаций поможет обеспечить прозрачность в деятельности НКО. Об этом заявил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Поправки помогут обеспечить прозрачность в деятельности НКО. Государство сможет увидеть, сколько денег поступило на их счета, сколько израсходовано и на какие цели", — цитирует парламентария телеграм-канал Комиссии Думы по расследованию вмешательства извне.

Пискарёв отметил, что контроль за прохождением финансирования никак не помешает НКО в достижении их уставных целей, но при этом закроет лазейки для финансирования деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории РФ. Парламентарий подчеркнул, что большинство организаций добросовестно осуществляют свою уставную деятельность, внося вклад в развитие гражданского общества.

Указывается, что на протяжении 2020 года на счета 44 из 75 НКО-иноагентов от иностранных источников было получено порядка 994 миллионов рублей. Наибольшие суммы перечислялись от плательщиков из Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Германии.

Парламентарий также прокомментировал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах, который 4 июня подписал президент России Владимир Путин. Пискарёв отметил, что документ стал результатом работы комиссии, которая внимательно изучила, кто и как вмешивается в дела РФ.

"Наша задача была купировать как внешние, так и внутренние угрозы. Мы стремились поставить барьер для проникновения в законодательную власть экстремистов всех мастей", — подчеркнул парламентарий в беседе с kp.ru.

Он отметил, что за "радикалами всегда стоят идеологи", которые являются "респектабельными людьми в дорогих костюмах, умеющими убедительно говорить". Именно они и могут попасть в законодательную власть, и именно для предотвращения такого развития событий был принят закон.

Парламентарий добавил, что сегодня в нашей стране можно наблюдать мощную моральную поддержку экстремистам и даже осуждённым в России за терроризм, оказываемую с Запада. Так, например, публичную поддержку высказал министр иностранных дел Канады Марк Гарно, отметил Пискарёв. В этом контексте председатель комиссии также прокомментировал ответные санкции Москвы против Оттавы, назвав их "ожидаемыми и логичными".

"Мы неоднократно отмечали причастность канадских должностных лиц, НПО и СМИ к поддержке экстремистских организаций и незаконных протестных акций на территории России, популяризации наркопотребления, бойкоту Олимпиады в Сочи, вмешательству в выборы, а также к дискредитации и призывам не поддерживать инициированные президентом России поправки в конституцию", — цитирует парламентария телеграм-канал комиссии.

Пискарёв напомнил, что МИД России ещё в прошлом году направлял в адрес Посольства Канады ноту протеста, в которой было подчёркнуто, что действия посла, открыто подвергавшие сомнению правильность поправок в Конституцию РФ, нарушили положения Венской конвенции и российского законодательства. Он также отметил, что тогда вместе с дипломатом "в унисон" стали высказываться канадские НПО, выступающие за декриминализацию наркотиков. Речь идёт об организации "Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу", сообщил парламентарий.