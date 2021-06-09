Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 72 рублей — до 71,9825. В последний раз такой отметки американская валюта достигала 28 июля 2020 года.

А ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.