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Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Курс американской валюты ускорил снижение, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

9 июня, 07:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 72 рублей — до 71,9825. В последний раз такой отметки американская валюта достигала 28 июля 2020 года.

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А ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.

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Между тем финансист назвал россиянам три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт посоветовал ориентироваться на развивающиеся страны, однако призвал при этом учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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