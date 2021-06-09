Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
Курс американской валюты ускорил снижение, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 72 рублей — до 71,9825. В последний раз такой отметки американская валюта достигала 28 июля 2020 года.
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А ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.
Между тем финансист назвал россиянам три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт посоветовал ориентироваться на развивающиеся страны, однако призвал при этом учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.
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