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Семьям погибших при пожаре в рязанской больнице выплатят по миллиону рублей

В первую очередь необходимо оказать качественную медицинскую помощь двум медсёстрам, которые при возгорании пострадали больше всех, сообщил губернатор региона Николай Любимов. По его словам, с семьями жертв будут работать психологи.

9 июня, 07:34
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Семьям трёх погибших в результате пожара в рязанской клинической больнице имени Н.А. Семашко выплатят по одному миллиону рублей. Об этом заявил губернатор региона Николай Любимов.

"Мной принято решение семьям погибших оказать помощь — по миллиону рублей. И тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь", — сказал глава области в эфире телеканала "Россия 24".

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Сейчас в первую очередь необходимо оказать качественную медицинскую помощь двум медсёстрам, которые в результате происшествия пострадали больше всех, подчеркнул Любимов. По его словам, с семьями погибших и пострадавших будут работать психологи.


Напомним, в ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе. Предполагается, что причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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