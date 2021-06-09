Семьям погибших при пожаре в рязанской больнице выплатят по миллиону рублей

Семьям трёх погибших в результате пожара в рязанской клинической больнице имени Н.А. Семашко выплатят по одному миллиону рублей. Об этом заявил губернатор региона Николай Любимов.

"Мной принято решение семьям погибших оказать помощь — по миллиону рублей. И тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь", — сказал глава области в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас в первую очередь необходимо оказать качественную медицинскую помощь двум медсёстрам, которые в результате происшествия пострадали больше всех, подчеркнул Любимов. По его словам, с семьями погибших и пострадавших будут работать психологи.

