В Санкт-Петербурге приостановили работу сервисы аренды электросамокатов

В Санкт-Петербурге временно приостановили свою работу сервисы кикшеринга. Операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven и Mangoo убрали с карты города все электросамокаты — взять в аренду это средство передвижения в Северной столице пока невозможно.

"Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, что на непродолжительный срок. Обязательно вернёмся. Обнимаем!" — сказано в сообщении кикшерингового оператора Whoosh, которое сервис отправил своим пользователям в приложении сегодня утром. Остальные же компании просто убрали самокаты с карты.

Кроме того, накануне в Смольном было принято решение ограничить скорость электросамокатов на центральных улицах Петербурга до 10 километров в час. Данные ограничения распространяются на Невский проспект и прилегающие к нему оживлённые улицы, такие как улица Восстания и улица Марата, Каменноостровский проспект и ещё несколько магистралей Петроградского района.

А недавно Минтранс предложил запретить ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг. Отмечается, что людей на роликах и самокатах без двигателей согласны считать пешеходами.