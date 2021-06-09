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В Санкт-Петербурге приостановили работу сервисы аренды электросамокатов

Также ограничили скорость этого вида транспорта до 10 км/ч в центре города, в частности на Невском проспекте и прилегающих к нему улицах.

9 июня, 07:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге временно приостановили свою работу сервисы кикшеринга. Операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven и Mangoo убрали с карты города все электросамокаты — взять в аренду это средство передвижения в Северной столице пока невозможно.

"Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, что на непродолжительный срок. Обязательно вернёмся. Обнимаем!" — сказано в сообщении кикшерингового оператора Whoosh, которое сервис отправил своим пользователям в приложении сегодня утром. Остальные же компании просто убрали самокаты с карты.

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Кроме того, накануне в Смольном было принято решение ограничить скорость электросамокатов на центральных улицах Петербурга до 10 километров в час. Данные ограничения распространяются на Невский проспект и прилегающие к нему оживлённые улицы, такие как улица Восстания и улица Марата, Каменноостровский проспект и ещё несколько магистралей Петроградского района.

А недавно Минтранс предложил запретить ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг. Отмечается, что людей на роликах и самокатах без двигателей согласны считать пешеходами.

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Лайф писал, что в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при Президенте РФ. В МВД РФ при этом считают преждевременным рассмотрение таких инициатив.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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