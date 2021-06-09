НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Без "мессианского задора": Лавров рассказал об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

Навязывание различных моделей развития другим странам ни к чему хорошему не приводит, полагает глава российского внешнеполитического ведомства.

9 июня, 07:44
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Россия не обладает сверхдержавными амбициями и желанием расширить свою повестку на всю планету. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на "Примаковских чтениях".

"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", — отметил министр.

По словам Лаврова, нынешний миропорядок — это результат договорённостей стран – победительниц во Второй мировой войне. Москва не будет "подыгрывать" тем, кто попытается пересмотреть итоги этого конфликта и "обратить вспять естественный ход истории".

"Не строим иллюзий": Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

"Не строим иллюзий": Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Напомним, Сергей Лавров ранее заявил об отсутствии альтернативы Минским соглашениям. А стороны, включая Киев, должны соблюдать все взятые на себя обязательства, указал дипломат.

Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении РФ

Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении РФ

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МИД заявил о демонизации Западом готовности России сотрудничать в борьбе с ковидом

вчера в 17:50

Лавров обвинил США в утаивании фактов "колоссальной важности" по делу MH17

сегодня в 08:48

Посол США в РФ Салливан примет участие во встрече Путина и Байдена

сегодня в 05:31

Пашинян: Я дал указание предложить Азербайджану обменять моего сына на армянских военнопленных

сегодня в 08:55

Экс-глава секретной программы Пентагона заявил об атаке пришельцев на ядерные объекты США

сегодня в 08:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1