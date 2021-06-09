Без "мессианского задора": Лавров рассказал об отсутствии у России сверхдержавных амбиций
Навязывание различных моделей развития другим странам ни к чему хорошему не приводит, полагает глава российского внешнеполитического ведомства.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия не обладает сверхдержавными амбициями и желанием расширить свою повестку на всю планету. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на "Примаковских чтениях".
"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", — отметил министр.
По словам Лаврова, нынешний миропорядок — это результат договорённостей стран – победительниц во Второй мировой войне. Москва не будет "подыгрывать" тем, кто попытается пересмотреть итоги этого конфликта и "обратить вспять естественный ход истории".
Напомним, Сергей Лавров ранее заявил об отсутствии альтернативы Минским соглашениям. А стороны, включая Киев, должны соблюдать все взятые на себя обязательства, указал дипломат.
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