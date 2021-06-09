Россия не обладает сверхдержавными амбициями и желанием расширить свою повестку на всю планету. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на "Примаковских чтениях".

"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", — отметил министр.