Всё в пепле и гари: Лайф публикует видео с последствиями пожара в красной зоне рязанской больницы
Пол и стены помещения практически полностью стали чёрными от копоти. В отделении также выбиты стёкла окон и дверей, испорчено всё медицинское оборудование и кушетки для пациентов.
Лайф публикует видео с последствиями пожара в рязанской больнице. Видео © LIFE
Лайф публикует видео с последствиями пожара в здании клинической больницы имени Н.А. Семашко в Рязани. Возгорание произошло в красной зоне. Как видно на кадрах, реанимационное отделение практически полностью выгорело.
Пол, как и стены помещения, практически полностью стал чёрным от копоти. В отделении также выбиты стёкла окон и дверей. В результате пожара оказались испорчены всё медицинское оборудование и кушетки для пациентов, на них также видны следы гари.
Сейчас возгорание уже ликвидировано, его площадь составила 15 квадратных метров.
Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что семьям погибших при пожаре в больнице выплатят по миллиону рублей. В первую очередь необходимо оказать качественную медицинскую помощь двум медсёстрам, которые при возгорании пострадали больше всех, отметил глава региона. По словам Любимова, с семьями жертв будут работать психологи.
Напомним, в ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе. Предполагается, что причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ.
Комментариев: 0