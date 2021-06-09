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Всё в пепле и гари: Лайф публикует видео с последствиями пожара в красной зоне рязанской больницы

Пол и стены помещения практически полностью стали чёрными от копоти. В отделении также выбиты стёкла окон и дверей, испорчено всё медицинское оборудование и кушетки для пациентов.

9 июня, 08:00

Лайф публикует видео с последствиями пожара в рязанской больнице. Видео © LIFE

Лайф публикует видео с последствиями пожара в здании клинической больницы имени Н.А. Семашко в Рязани. Возгорание произошло в красной зоне. Как видно на кадрах, реанимационное отделение практически полностью выгорело.

Пол, как и стены помещения, практически полностью стал чёрным от копоти. В отделении также выбиты стёкла окон и дверей. В результате пожара оказались испорчены всё медицинское оборудование и кушетки для пациентов, на них также видны следы гари.

Услышали хлопок в реанимации: Лайф узнал, как начался смертельный пожар в рязанской больнице

Услышали хлопок в реанимации: Лайф узнал, как начался смертельный пожар в рязанской больнице

Сейчас возгорание уже ликвидировано, его площадь составила 15 квадратных метров.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что семьям погибших при пожаре в больнице выплатят по миллиону рублей. В первую очередь необходимо оказать качественную медицинскую помощь двум медсёстрам, которые при возгорании пострадали больше всех, отметил глава региона. По словам Любимова, с семьями жертв будут работать психологи.

Названа предварительная причина смертельного пожара в реанимации рязанской больницы

Названа предварительная причина смертельного пожара в реанимации рязанской больницы

Напомним, в ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе. Предполагается, что причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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