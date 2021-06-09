Лайф публикует видео с последствиями пожара в рязанской больнице. Видео © LIFE

Лайф публикует видео с последствиями пожара в здании клинической больницы имени Н.А. Семашко в Рязани. Возгорание произошло в красной зоне. Как видно на кадрах, реанимационное отделение практически полностью выгорело.

Пол, как и стены помещения, практически полностью стал чёрным от копоти. В отделении также выбиты стёкла окон и дверей. В результате пожара оказались испорчены всё медицинское оборудование и кушетки для пациентов, на них также видны следы гари.

Сейчас возгорание уже ликвидировано, его площадь составила 15 квадратных метров.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что семьям погибших при пожаре в больнице выплатят по миллиону рублей. В первую очередь необходимо оказать качественную медицинскую помощь двум медсёстрам, которые при возгорании пострадали больше всех, отметил глава региона. По словам Любимова, с семьями жертв будут работать психологи.