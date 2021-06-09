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"Чей Крым?": Украинские националисты устроили провокацию против дипломатов РФ возле памятника Пушкину

Толпа выкрикивала разные националистические лозунги и не давала сотрудникам посольства подойти к монументу. В результате дипломаты сели в автомобиль и покинули место инцидента.

9 июня, 08:17

Украинские националисты устроили провокацию против дипломатов РФ возле памятника Пушкину. Видео © Telegram / "Русская весна"

Во Львове националисты не дали работникам Консульства России возложить цветы к памятнику Александру Пушкину в годовщину со дня рождения поэта. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Русская весна".

На кадрах российским дипломатам задают вопросы о принадлежности Крыма и ситуации в Донбассе, а также выкрикивают в их сторону лозунги националистического характера.

"С кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Давайте поедем и положим эти цветы на могилы воинов АТО", — кричит один из украинцев.

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Националисты также предлагают дипломатам возвращаться в Россию и "там диктовать свои правила", а также "забрать с Донбасса всякую сволочь". В результате сотрудники Посольства РФ сели в автомобиль и покинули место инцидента, так и не возложив цветы. Украинцы провожали машину выкриками "Слава Украине! Героям — слава!" и "Слава нации — смерть врагам!".

Ранее Лайф рассказывал, что в УЕФА утвердили форму сборной Украины на Евро-2020 с силуэтом Крыма. Там отметили, что футбольная экипировка одобрена в соответствии со всеми правилами. Напомним, помимо очертаний полуострова на ней нанесены лозунги украинских националистов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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