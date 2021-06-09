Украинские националисты устроили провокацию против дипломатов РФ возле памятника Пушкину. Видео © Telegram / "Русская весна"

Во Львове националисты не дали работникам Консульства России возложить цветы к памятнику Александру Пушкину в годовщину со дня рождения поэта. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Русская весна".

На кадрах российским дипломатам задают вопросы о принадлежности Крыма и ситуации в Донбассе, а также выкрикивают в их сторону лозунги националистического характера.

"С кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Давайте поедем и положим эти цветы на могилы воинов АТО", — кричит один из украинцев.

Националисты также предлагают дипломатам возвращаться в Россию и "там диктовать свои правила", а также "забрать с Донбасса всякую сволочь". В результате сотрудники Посольства РФ сели в автомобиль и покинули место инцидента, так и не возложив цветы. Украинцы провожали машину выкриками "Слава Украине! Героям — слава!" и "Слава нации — смерть врагам!".