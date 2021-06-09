"Чей Крым?": Украинские националисты устроили провокацию против дипломатов РФ возле памятника Пушкину
Толпа выкрикивала разные националистические лозунги и не давала сотрудникам посольства подойти к монументу. В результате дипломаты сели в автомобиль и покинули место инцидента.
Украинские националисты устроили провокацию против дипломатов РФ возле памятника Пушкину. Видео © Telegram / "Русская весна"
Во Львове националисты не дали работникам Консульства России возложить цветы к памятнику Александру Пушкину в годовщину со дня рождения поэта. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Русская весна".
На кадрах российским дипломатам задают вопросы о принадлежности Крыма и ситуации в Донбассе, а также выкрикивают в их сторону лозунги националистического характера.
"С кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Давайте поедем и положим эти цветы на могилы воинов АТО", — кричит один из украинцев.
Год условно вместо семи реальных: На Украине смягчили приговор радикалу и убийце Стерненко, но он всё равно недоволен
Националисты также предлагают дипломатам возвращаться в Россию и "там диктовать свои правила", а также "забрать с Донбасса всякую сволочь". В результате сотрудники Посольства РФ сели в автомобиль и покинули место инцидента, так и не возложив цветы. Украинцы провожали машину выкриками "Слава Украине! Героям — слава!" и "Слава нации — смерть врагам!".
Ранее Лайф рассказывал, что в УЕФА утвердили форму сборной Украины на Евро-2020 с силуэтом Крыма. Там отметили, что футбольная экипировка одобрена в соответствии со всеми правилами. Напомним, помимо очертаний полуострова на ней нанесены лозунги украинских националистов.
Лента новостей
В Думе объяснили поправки в закон о противодействии финансированию терроризма, касающиеся НКО
сегодня в 08:12
Всё в пепле и гари: Лайф публикует видео с последствиями пожара в красной зоне рязанской больницы
сегодня в 08:00
Без "мессианского задора": Лавров рассказал об отсутствии у России сверхдержавных амбиций
сегодня в 07:44
Комментариев: 0