Опубликовано видео задержания Юрия Хованского и обысков в его доме в Санкт-Петербурге. Кадры публикует RT.

Когда оперативники вошли в квартиру блогера, он сразу спросил: "Это из-за песни?" При этом ранее появилась информация, что правоохранительные органы заинтересовались Хованским действительно из-за композиции, где он оправдывал теракт в "Норд-Осте".

"Публично исполнял эту песню?" — спросил оперативник во время задержания.

"Никогда", — ответил Хованский.

"Наркотики есть?" — продолжил сотрудник диалог. "Да нет, не должны быть. У нас иногда, когда кто-то приносил, может, осталось. Насколько мне известно, не должно быть. Сам употреблял, было дело, но давненько уже", — ответил блогер.