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"Это из-за этой песни": Опубликовано видео задержания блогера Юрия Хованского

Правоохранители пришли к нему домой вечером 8 июня, блогера подозревают в призывах к террористической деятельности.

9 июня, 08:23

Задержание блогера Юрия Хованского. Видео © RT

Опубликовано видео задержания Юрия Хованского и обысков в его доме в Санкт-Петербурге. Кадры публикует RT.

Когда оперативники вошли в квартиру блогера, он сразу спросил: "Это из-за песни?" При этом ранее появилась информация, что правоохранительные органы заинтересовались Хованским действительно из-за композиции, где он оправдывал теракт в "Норд-Осте".

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"Публично исполнял эту песню?" — спросил оперативник во время задержания.

"Никогда", — ответил Хованский.

"Наркотики есть?" — продолжил сотрудник диалог. "Да нет, не должны быть. У нас иногда, когда кто-то приносил, может, осталось. Насколько мне известно, не должно быть. Сам употреблял, было дело, но давненько уже", — ответил блогер.

Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня, его подозревают в призывах к террористической деятельности. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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