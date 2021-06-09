"Это из-за этой песни": Опубликовано видео задержания блогера Юрия Хованского
Правоохранители пришли к нему домой вечером 8 июня, блогера подозревают в призывах к террористической деятельности.
Задержание блогера Юрия Хованского. Видео © RT
Опубликовано видео задержания Юрия Хованского и обысков в его доме в Санкт-Петербурге. Кадры публикует RT.
Когда оперативники вошли в квартиру блогера, он сразу спросил: "Это из-за песни?" При этом ранее появилась информация, что правоохранительные органы заинтересовались Хованским действительно из-за композиции, где он оправдывал теракт в "Норд-Осте".
"Публично исполнял эту песню?" — спросил оперативник во время задержания.
"Никогда", — ответил Хованский.
"Наркотики есть?" — продолжил сотрудник диалог. "Да нет, не должны быть. У нас иногда, когда кто-то приносил, может, осталось. Насколько мне известно, не должно быть. Сам употреблял, было дело, но давненько уже", — ответил блогер.
Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня, его подозревают в призывах к террористической деятельности. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело.
Лента новостей
"Вывез за город и убил": Под Екатеринбургом нашли тело женщины, пропавшей после похода в бар
сегодня в 08:22
"Чей Крым?": Украинские националисты устроили провокацию против дипломатов РФ возле памятника Пушкину
сегодня в 08:17
В Думе объяснили поправки в закон о противодействии финансированию терроризма, касающиеся НКО
сегодня в 08:12
Комментариев: 0