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Глава Минспорта озвучил задачу сборной России на Евро-2020

Наша команда стартует на турнире уже через три дня матчем против Бельгии.

9 июня, 09:27
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил тренировку нашей сборной по футболу перед стартом Евро-2020, после чего пообщался с журналистами и озвучил задачу команды на турнир.

"Задача сборной — всегда побеждать. Выход из группы? Министерство спорта и РФС, конечно, ставят задачу выхода в следующую стадию турнира", — цитирует главу ведомства "Спорт-Экспресс".

Кроме того, Матыцин рассказал, что главный тренер сборной Станислав Черчесов в беседе с ним отметил некоторые проблемы с подготовкой, однако настрой у футболистов боевой.

"Сказал, что мы будем переживать, болеть и верить только в победу. Футбол для нас в России больше, чем футбол", — добавил Матыцин.

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Напомним, сборная России по футболу свой первый матч на Евро-2020 проведёт уже через три дня. 12 июня наша команда в Санкт-Петербурге встретится с Бельгией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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