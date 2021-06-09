Глава Минспорта озвучил задачу сборной России на Евро-2020
Наша команда стартует на турнире уже через три дня матчем против Бельгии.
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Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил тренировку нашей сборной по футболу перед стартом Евро-2020, после чего пообщался с журналистами и озвучил задачу команды на турнир.
"Задача сборной — всегда побеждать. Выход из группы? Министерство спорта и РФС, конечно, ставят задачу выхода в следующую стадию турнира", — цитирует главу ведомства "Спорт-Экспресс".
Кроме того, Матыцин рассказал, что главный тренер сборной Станислав Черчесов в беседе с ним отметил некоторые проблемы с подготовкой, однако настрой у футболистов боевой.
"Сказал, что мы будем переживать, болеть и верить только в победу. Футбол для нас в России больше, чем футбол", — добавил Матыцин.
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Напомним, сборная России по футболу свой первый матч на Евро-2020 проведёт уже через три дня. 12 июня наша команда в Санкт-Петербурге встретится с Бельгией.
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