Потерявший сознание лидер сборной Дании Эриксен перенёс остановку сердца на поле

Звезда сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца прямо на поле, из-за чего он упал и потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер датчан Каспер Юльманн.

При этом игроки сборной до сих пор шокированы случившимся. Тем не менее они сделают всё для того, чтобы подготовиться к поединку с Бельгией.

"Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице. Будем играть ради него", — отметил Юльманн.

По его мнению, решение продолжить матч Дания — Финляндия после эпизода с Эриксеном, возможно, было ошибочным. В то же время вратарь Каспер Шмейхель уверен, что данное решение — нелепая ошибка УЕФА.