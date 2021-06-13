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Потерявший сознание лидер сборной Дании Эриксен перенёс остановку сердца на поле

Наставник национальной команды также выразил мнение, что выход на поле после этого инцидента, возможно, был ошибкой.

13 июня, 13:46
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Звезда сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца прямо на поле, из-за чего он упал и потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер датчан Каспер Юльманн.

При этом игроки сборной до сих пор шокированы случившимся. Тем не менее они сделают всё для того, чтобы подготовиться к поединку с Бельгией.

"Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице. Будем играть ради него", — отметил Юльманн.

По его мнению, решение продолжить матч Дания — Финляндия после эпизода с Эриксеном, возможно, было ошибочным. В то же время вратарь Каспер Шмейхель уверен, что данное решение — нелепая ошибка УЕФА.

"Они должны были попытаться разработать другой сценарий и проявить немного сострадания, но они этого не сделали. Происходит нечто ужасное, а УЕФА даёт игрокам выбор — доиграть сразу 55 минут или возобновить матч в 12 часов на следующий день. Это что за варианты такие?" — заявил Шмейхель.

Потерявший сознание на поле футболист Эриксен уже пообщался с партнёрами по сборной

Потерявший сознание на поле футболист Эриксен уже пообщался с партнёрами по сборной

Напомним, что ранее в концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч был приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как стабильное. Матч всё же доиграли, Финляндия обыграла Данию, а Эриксен был признан лучшим игроком встречи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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