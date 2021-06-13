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"Захлебнётесь в собственном дерьме": Жена Семёнова резко ответила "диванным критикам" после ошибки футболиста на Евро

Ольга написала, что болельщикам необходимо уважать труд игроков нашей сборной, которые готовы "выплюнуть лёгкие, но доработать до конца". Она посетовала на злость, невоспитанность фанатов, а позже удалила неоднозначный пост.

13 июня, 08:33
<p>Андрей Семёнов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Андрей Семёнов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Супруга защитника сборной России Андрея Семёнова резко высказалась в адрес некоторых болельщиков национальной команды после поражения сборной в матче с Бельгией. Ольга заступилась за мужа и призвала "диванных критиков" поддерживать игроков, а не искать виноватых.

"Сколько же в вас злости и невоспитанности. Вы захлебнётесь в собственном дерьме. Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днём. Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней бьётся как тигр", — написала девушка на своей странице в "Инстаграме", а позже удалила пост.

"Это обидно": Черчесов прокомментировал поражение сборной в первом матче на Евро-2020

"Это обидно": Черчесов прокомментировал поражение сборной в первом матче на Евро-2020

Проще всего критиковать футболистов и "не поднимать с дивана зад", чем встать на защиту игроков, подчеркнула Семёнова. По её словам, фанатам необходимо уважать труд игроков, которые готовы "выплюнуть лёгкие, но доработать до конца". Также Ольга написала, что гордится мужем и благодарна каждому футболисту сборной за прошедшую игру.

Напомним, накануне сборная России проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020. Как ранее рассказывал Лайф, уже в самом начале игры нашей команде пришлось мириться со статусом отыгрывающихся: Лукаку после ошибки Семёнова смог спокойно пробить ворота Шунина. Чуть позже Мёнье забил второй гол. В самом конце матча, когда болельщики начали потихоньку грустить и засыпать, Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. Впереди игра с Финляндией, которая при нынешнем турнирном положении может быть решающей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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