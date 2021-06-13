Супруга защитника сборной России Андрея Семёнова резко высказалась в адрес некоторых болельщиков национальной команды после поражения сборной в матче с Бельгией. Ольга заступилась за мужа и призвала "диванных критиков" поддерживать игроков, а не искать виноватых.

"Сколько же в вас злости и невоспитанности. Вы захлебнётесь в собственном дерьме. Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днём. Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней бьётся как тигр", — написала девушка на своей странице в "Инстаграме", а позже удалила пост.

Проще всего критиковать футболистов и "не поднимать с дивана зад", чем встать на защиту игроков, подчеркнула Семёнова. По её словам, фанатам необходимо уважать труд игроков, которые готовы "выплюнуть лёгкие, но доработать до конца". Также Ольга написала, что гордится мужем и благодарна каждому футболисту сборной за прошедшую игру.