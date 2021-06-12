Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд не смог справиться с эмоциями во время послематчевой пресс-конференции и призвал помнить о здоровье и семье после инцидента с полузащитником Кристианом Эриксеном.

"Это был действительно тяжёлый вечер, который нам всем напомнил, что является самым важным в жизни. Это те люди, которые нам близки. Это семья и друзья", — отметил наставник, не сумев сдержать слёз во время своей речи.