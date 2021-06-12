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"Тяжёлый вечер": Тренер сборной Дании не сдержал слёз, говоря о потерявшем сознание на поле Эриксене

Игрок упал на газон в концовке первого тайма. Медики прямо на поле оказывали ему помощь, после чего футболиста доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировалось.

11 июня, 22:29

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд не смог справиться с эмоциями во время послематчевой пресс-конференции и призвал помнить о здоровье и семье после инцидента с полузащитником Кристианом Эриксеном.

"Это был действительно тяжёлый вечер, который нам всем напомнил, что является самым важным в жизни. Это те люди, которые нам близки. Это семья и друзья", — отметил наставник, не сумев сдержать слёз во время своей речи.

Упавшего на поле без сознания Эриксена признали лучшим игроком матча

Упавшего на поле без сознания Эриксена признали лучшим игроком матча

Напомним, что в концовке первого тайма встречи между Данией и Финляндией, которая проходила в рамках первого тура группового этапа Евро-2020, Эриксен упал без сознания на газон, медики оказывали ему помощь прямо на поле. Матч в Копенгагене был приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как стабильное. Матч всё же доиграли, Финляндия обыграла Данию со счётом 1:0.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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