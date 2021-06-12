"Тяжёлый вечер": Тренер сборной Дании не сдержал слёз, говоря о потерявшем сознание на поле Эриксене
Игрок упал на газон в концовке первого тайма. Медики прямо на поле оказывали ему помощь, после чего футболиста доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировалось.
Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд не смог справиться с эмоциями во время послематчевой пресс-конференции и призвал помнить о здоровье и семье после инцидента с полузащитником Кристианом Эриксеном.
"Это был действительно тяжёлый вечер, который нам всем напомнил, что является самым важным в жизни. Это те люди, которые нам близки. Это семья и друзья", — отметил наставник, не сумев сдержать слёз во время своей речи.
Напомним, что в концовке первого тайма встречи между Данией и Финляндией, которая проходила в рамках первого тура группового этапа Евро-2020, Эриксен упал без сознания на газон, медики оказывали ему помощь прямо на поле. Матч в Копенгагене был приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как стабильное. Матч всё же доиграли, Финляндия обыграла Данию со счётом 1:0.
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