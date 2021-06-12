Защитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков, который появился в стартовом составе в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией, стал самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР на чемпионатах Европы по футболу.

Жирков, которому 37 лет и 296 дней, побил рекорд бывшего защитника ЦСКА и национальной команды Сергея Игнашевича, который выходил на Евро-2016 в возрасте 36 лет и 342 дней.