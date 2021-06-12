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Есть рекорд: Жирков стал самым "старым" членом сборной на Евро

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику ЦСКА и национальной команды Сергею Игнашевичу.

11 июня, 21:57
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Защитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков, который появился в стартовом составе в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией, стал самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР на чемпионатах Европы по футболу.

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Жирков, которому 37 лет и 296 дней, побил рекорд бывшего защитника ЦСКА и национальной команды Сергея Игнашевича, который выходил на Евро-2016 в возрасте 36 лет и 342 дней.

Также добавим, что в матче с Бельгией, в котором наша сборная разгромно уступила со счётом 0:3, Жирков получил травму в первом тайме, его заменил Вячеслав Караваев.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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