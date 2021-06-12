"Это обидно": Черчесов прокомментировал поражение сборной в первом матче на Евро-2020
По мнению главного наставника команды, "жизнь подсказывает, что какие-то вещи надо менять". Критику он назвал абсолютно справедливой.
Станислав Черчесов. Фото © ТАСС / EPA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги её первого матча на Евро-2020. Игра закончилась со счётом 0:3 в пользу Бельгии, из-за чего наставник расстроен.
"Сегодня мы помогли бельгийцам. Хорошо начали игру, а потом был этот промах (с первым голом. — Прим. ред.). Я расстроился. Это обидно", — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
По словам наставника, он, "естественно, высказал игрокам недовольство в раздевалке", сделал это "в нормальной тренерской форме". Критику в адрес сборной назвал абсолютно справедливой.
"Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы, к нашему, как это сказать, счастью или ситуативно, это делаем, беря огонь на себя, можно так сказать", — добавил Черчесов.
Лайф рассказывал, что впереди — игра с Финляндией, которая при нынешнем турнирном положении может быть решающей.
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