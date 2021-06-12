Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги её первого матча на Евро-2020. Игра закончилась со счётом 0:3 в пользу Бельгии, из-за чего наставник расстроен.

"Сегодня мы помогли бельгийцам. Хорошо начали игру, а потом был этот промах (с первым голом. — Прим. ред.). Я расстроился. Это обидно", — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

По словам наставника, он, "естественно, высказал игрокам недовольство в раздевалке", сделал это "в нормальной тренерской форме". Критику в адрес сборной назвал абсолютно справедливой.