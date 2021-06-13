Россия установила рекорд своим поражением в первом матче на Евро-2020

Сборная России, уступив команде Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2020 со счётом 0:3, установила мировой рекорд. Как обнаружил нидерландский аналитический проект Gracenote, это первый случай, когда с таким разгромным счётом на чемпионате Европы команда проигрывала на своём поле.

"Проигрыш России Бельгии со счётом 3:0 — это самая большая разница по голам для команды, играющей дома, во всей истории Евро", — говорится в сообщении Gracenote Live в "Твиттере".