Россия установила рекорд своим поражением в первом матче на Евро-2020
Таким "достижением" ранее не могла отличиться ни одна команда, принимающая матч чемпионата дома.
Фото © twitter.com / TeamRussia
Сборная России, уступив команде Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2020 со счётом 0:3, установила мировой рекорд. Как обнаружил нидерландский аналитический проект Gracenote, это первый случай, когда с таким разгромным счётом на чемпионате Европы команда проигрывала на своём поле.
"Проигрыш России Бельгии со счётом 3:0 — это самая большая разница по голам для команды, играющей дома, во всей истории Евро", — говорится в сообщении Gracenote Live в "Твиттере".
Лайф рассказывал, что уже в самом начале игры нашей команде пришлось мириться со статусом отыгрывающихся: Лукаку после ошибки Семёнова смог спокойно пробить ворота Шунина. Чуть позже Мёнье забил второй гол. В самом конце матча, когда болельщики начали потихоньку грустить и засыпать, Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного.
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