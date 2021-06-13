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Россия установила рекорд своим поражением в первом матче на Евро-2020

Таким "достижением" ранее не могла отличиться ни одна команда, принимающая матч чемпионата дома.

13 июня, 00:13
<p>Фото © twitter.com / <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/1403801733126631430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TeamRussia</a></p>

Фото © twitter.com / TeamRussia

Сборная России, уступив команде Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2020 со счётом 0:3, установила мировой рекорд. Как обнаружил нидерландский аналитический проект Gracenote, это первый случай, когда с таким разгромным счётом на чемпионате Европы команда проигрывала на своём поле.

"Проигрыш России Бельгии со счётом 3:0 — это самая большая разница по голам для команды, играющей дома, во всей истории Евро", — говорится в сообщении Gracenote Live в "Твиттере".

"Это обидно": Черчесов прокомментировал поражение сборной в первом матче на Евро-2020

"Это обидно": Черчесов прокомментировал поражение сборной в первом матче на Евро-2020

Лайф рассказывал, что уже в самом начале игры нашей команде пришлось мириться со статусом отыгрывающихся: Лукаку после ошибки Семёнова смог спокойно пробить ворота Шунина. Чуть позже Мёнье забил второй гол. В самом конце матча, когда болельщики начали потихоньку грустить и засыпать, Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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