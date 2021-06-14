Сборная Чехии стартовала на чемпионате Европы по футболу победой над командой Шотландии со счётом 2:0. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Счёт был открыт перед перерывом. На 42-й минуте Патрик Шик после навеса Владимира Цоуфала переиграл в верховой борьбе шотландских защитников и отправил мяч в правый от вратаря Дэвида Маршалла угол.

В начале второго тайма Шик оформил дубль невероятным ударом почти с центра поля. Нападающий, выступающий на чемпионате Германии за леверкузенский "Байер", заметил, что Маршалл далеко вышел из ворот и кручёным ударом обвёл его.

В стартовом составе чешской команды вышел полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал. На 67-й минуте его заменил Томаш Голеш.

Победа позволила сборной Чехии набрать три очка и возглавить таблицу группы D. Также три балла на счету английской команды, которая уступает по разнице забитых и пропущенных мячей. Накануне родоначальники футбола со счётом 1:0 победили Хорватию.

Забив два гола, Шик догнал возглавляющего список лучших бомбардиров Евро-2020 Ромелу Лукаку. Бельгиец, как известно, оформил дубль в матче со сборной России (3:0).