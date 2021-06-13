"Львы" в порядке: Сборная Англии обыграла Хорватию в стартовом матче Евро-2020
Команда Гарета Саутгейта доминировала большую часть матча и сумела набрать важнейшие очки.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Англии обыграла Хорватию в первом матче на групповом этапе Евро-2020. Единственный мяч забил Рахим Стерлинг.
По ходу всего матча британцы доминировали и создали больше моментов, однако и хорваты имели несколько возможностей пробить Джордана Пикфорда. Российских болельщиков могло приятно обрадовать появление на газоне "Уэмбли" футболиста ЦСКА Николы Влашича.
Команда Гарета Саутгейта теперь имеет в активе три очка и в следующем матче встретится с Шотландией. Хорватии же предстоит тяжёлая игра против Чехии.
Футбол. Евро-2020
Группа D
Англия — Хорватия — 1:0
Гол: Стерлинг 57' (1:0)
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