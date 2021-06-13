По ходу всего матча британцы доминировали и создали больше моментов, однако и хорваты имели несколько возможностей пробить Джордана Пикфорда. Российских болельщиков могло приятно обрадовать появление на газоне "Уэмбли" футболиста ЦСКА Николы Влашича.