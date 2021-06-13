Болельщики освистали сборную Англии, которая встала на колено перед матчем с Хорватией
А вот соперники команды Гарета Саутгейта этого делать не стали. Правда и в их адрес британские фанаты тоже выразили недовольство.
Фото © AP / TASS
Болельщики сборной Англии освистали своих любимцев, которые встали на колено перед началом матча против Хорватии на Евро-2020.
Любопытно, что соперники британцев это делать отказались. Впрочем, порцию негодования в свой адрес получили и хорваты. Английские болельщики также освистали гимн Хорватии.
Ранее фанаты в Санкт-Петербурге освистали сборную Бельгии, которая приклонила колено перед началом матча против России. Однако это не помешало "красным дьяволам" одержать разгромную победу со счётом 3:0.
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