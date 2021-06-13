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Болельщики освистали сборную Англии, которая встала на колено перед матчем с Хорватией

А вот соперники команды Гарета Саутгейта этого делать не стали. Правда и в их адрес британские фанаты тоже выразили недовольство.

13 июня, 14:27
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Болельщики сборной Англии освистали своих любимцев, которые встали на колено перед началом матча против Хорватии на Евро-2020.

Любопытно, что соперники британцев это делать отказались. Впрочем, порцию негодования в свой адрес получили и хорваты. Английские болельщики также освистали гимн Хорватии.

Болельщики освистали сборную Бельгии, вставшую на колено перед игрой с Россией

Болельщики освистали сборную Бельгии, вставшую на колено перед игрой с Россией

Ранее фанаты в Санкт-Петербурге освистали сборную Бельгии, которая приклонила колено перед началом матча против России. Однако это не помешало "красным дьяволам" одержать разгромную победу со счётом 3:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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