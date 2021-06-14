Польские футбольные фанаты признались в любви к России и водке. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге польские футбольные фанаты, прогуливаясь перед началом матча своей сборной в рамках Евро-2020, исполнили песню на русском языке и признались в любви к России. Корреспонденту Лайфа удалось запечатлеть ребят на видео.

На кадрах видно, что группа молодых поляков, разукрашенных в национальные цвета своей родины, весело и непринуждённо проводит время в Северной столице. Во время разговора с журналистом один из болельщиков начинает запевать песню на русском языке. Далее слова, видимо, знакомой композиции подхватывают его приятели.

"Давай, наливай, поговорим", — хором исполнили весёлые парни.

Также болельщики отметили, что в Петербурге им действительно комфортно. Судя по всему, иностранцы, оказавшись в культурной столице, первым делом наведались в бары. "Мы любим водку, это хорошо", — отметил один из фанатов.