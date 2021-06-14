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"Давай, наливай, поговорим": Польские футбольные фанаты признались в любви к России и водке

Судя по всему, оказавшись в культурной столице, иностранцы первым делом наведались в бары. А иначе как по-другому объяснить их повышенное внимание к горячительным напиткам?

14 июня, 16:58

Польские футбольные фанаты признались в любви к России и водке. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге польские футбольные фанаты, прогуливаясь перед началом матча своей сборной в рамках Евро-2020, исполнили песню на русском языке и признались в любви к России. Корреспонденту Лайфа удалось запечатлеть ребят на видео.

На кадрах видно, что группа молодых поляков, разукрашенных в национальные цвета своей родины, весело и непринуждённо проводит время в Северной столице. Во время разговора с журналистом один из болельщиков начинает запевать песню на русском языке. Далее слова, видимо, знакомой композиции подхватывают его приятели.

"Давай, наливай, поговорим", — хором исполнили весёлые парни.

Спели "Калинку" и отрепетировали кричалки: Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем со Словакией

Спели "Калинку" и отрепетировали кричалки: Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем со Словакией

Также болельщики отметили, что в Петербурге им действительно комфортно. Судя по всему, иностранцы, оказавшись в культурной столице, первым делом наведались в бары. "Мы любим водку, это хорошо", — отметил один из фанатов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге в гостинице сборной Словакии по футболу произошёл пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Отель продолжает работать в штатном режиме.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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