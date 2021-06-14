НАТО не будет размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе
Ранее об отказе альянса от развёртывания вооружений на континенте сообщили СМИ, отметив, что это будет попыткой "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой".
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НАТО не планирует осуществлять развёртывание ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса, состоявшегося сегодня в Брюсселе.
"У нас нет намерения производить развёртывание ядерных ракет наземного базирования в Европе", — указано в документе.
Ранее СМИ сообщили, что в НАТО решили выступить против наземных ядерных ракет в Европе. Как отмечалось, это будет попыткой "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями.
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