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НАТО не будет размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе

Ранее об отказе альянса от развёртывания вооружений на континенте сообщили СМИ, отметив, что это будет попыткой "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой".

14 июня, 16:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

НАТО не планирует осуществлять развёртывание ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

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"У нас нет намерения производить развёртывание ядерных ракет наземного базирования в Европе", — указано в документе.

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Ранее СМИ сообщили, что в НАТО решили выступить против наземных ядерных ракет в Европе. Как отмечалось, это будет попыткой "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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