В Совфеде прокомментировали возможный отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе

Возможный отказ НАТО от развёртывания ядерных ракет в Европе станет хорошим шагом в налаживании отношений между Россией и альянсом. Таким мнением поделился зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин в беседе с Ura.ru.

"Если решение не размещать ракеты в Европе будет принято, это будет одним из факторов налаживания диалога, потому что отдельно от многих других вопросов контроля над вооружением этот вопрос очень трудно рассматривать", — сказал Лукин.

В то же время парламентарий отметил, что остаётся непонятным, как отличить ракеты с ядерными боеголовками от ракет с обычным вооружением. Он подчеркнул, что эта тема очень важная, заслуживает рассмотрения и внимательного обсуждения. Сенатор выразил надежду, что вопрос будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена 16 июня в Женеве.