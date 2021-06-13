В Совфеде прокомментировали возможный отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе
Эта тема заслуживает рассмотрения и внимательного обсуждения, отметили там. Важно, чтобы вопрос был поднят на предстоящей встрече Путина и Байдена.
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Возможный отказ НАТО от развёртывания ядерных ракет в Европе станет хорошим шагом в налаживании отношений между Россией и альянсом. Таким мнением поделился зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин в беседе с Ura.ru.
"Если решение не размещать ракеты в Европе будет принято, это будет одним из факторов налаживания диалога, потому что отдельно от многих других вопросов контроля над вооружением этот вопрос очень трудно рассматривать", — сказал Лукин.
В то же время парламентарий отметил, что остаётся непонятным, как отличить ракеты с ядерными боеголовками от ракет с обычным вооружением. Он подчеркнул, что эта тема очень важная, заслуживает рассмотрения и внимательного обсуждения. Сенатор выразил надежду, что вопрос будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена 16 июня в Женеве.
Ранее СМИ сообщили, что в НАТО решили выступить против наземных ядерных ракет в Европе. Как отмечается, это будет попыткой "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями.
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