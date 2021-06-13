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Сделано "не с кондачка": Путин назвал продление СНВ-3 проявлением профессионализма Байдена

Такое решение было принято на основе международной ситуации и двусторонних отношений с Москвой.

13 июня, 10:01
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Продление договора СНВ-3 американцами — это проявление профессионализма Белого дома, в частности президента Штатов Джо Байдена. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Новая администрация во главе с президентом Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг. И в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно", — заявил Путин.

По словам президента России, решение было принято не "с кондачка", а основываясь на профессиональном анализе ситуации в мире и двусторонних отношениях США с РФ. Как отметил Путин, на предстоящем саммите в Женеве Москва и Вашингтон обсудят ряд важных вопросов, в частности международные конфликты и природоохранную деятельность.

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Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что его встреча с американским лидером Джо Байденом может помочь восстановить личные контакты и наладить прямой диалог.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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