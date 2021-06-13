Продление договора СНВ-3 американцами — это проявление профессионализма Белого дома, в частности президента Штатов Джо Байдена. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Новая администрация во главе с президентом Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг. И в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно", — заявил Путин.

По словам президента России, решение было принято не "с кондачка", а основываясь на профессиональном анализе ситуации в мире и двусторонних отношениях США с РФ. Как отметил Путин, на предстоящем саммите в Женеве Москва и Вашингтон обсудят ряд важных вопросов, в частности международные конфликты и природоохранную деятельность.