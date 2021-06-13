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Путин рассказал, чего ждёт от встречи с Байденом

Российский лидер отметил, что у России и США есть ряд направлений, по которым можно вести совместную работу. Он подчеркнул, что об этом говорит и американская сторона.

13 июня, 08:23

Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ

Путин рассказал, чего ждёт от встречи с Байденом. Видео © "Смотрим"

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Джо Байденом может помочь восстановить личные контакты и наладить прямой диалог. Таким мнением он поделился в интервью на медиаплатформе "Смотрим".

"Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы. Такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" об ожидаемых результатах от встречи с Байденом.

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Путин подчеркнул, что об этом говорит и американская сторона. Он отметил, что ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, — это стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и "забота об экологии в целом, в глобальном смысле". По словам российского лидера, обоюдные интересы есть и в области экономики. Так, многие американские компании хотят работать в России, но "их за уши вытаскивают с нашего рынка".

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

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Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом отдельно пообщается с представителями СМИ. Позже появилась информация, что лидер Штатов также отдельно поговорит с прессой на брифинге после переговоров с Путиным.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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