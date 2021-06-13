Путин рассказал, чего ждёт от встречи с Байденом. Видео © "Смотрим"

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Джо Байденом может помочь восстановить личные контакты и наладить прямой диалог. Таким мнением он поделился в интервью на медиаплатформе "Смотрим".

"Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы. Такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" об ожидаемых результатах от встречи с Байденом.

Путин подчеркнул, что об этом говорит и американская сторона. Он отметил, что ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, — это стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и "забота об экологии в целом, в глобальном смысле". По словам российского лидера, обоюдные интересы есть и в области экономики. Так, многие американские компании хотят работать в России, но "их за уши вытаскивают с нашего рынка".