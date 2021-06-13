Путин рассказал, чего ждёт от встречи с Байденом
Российский лидер отметил, что у России и США есть ряд направлений, по которым можно вести совместную работу. Он подчеркнул, что об этом говорит и американская сторона.
Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ
Путин рассказал, чего ждёт от встречи с Байденом. Видео © "Смотрим"
Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Джо Байденом может помочь восстановить личные контакты и наладить прямой диалог. Таким мнением он поделился в интервью на медиаплатформе "Смотрим".
"Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы. Такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" об ожидаемых результатах от встречи с Байденом.
Путин подчеркнул, что об этом говорит и американская сторона. Он отметил, что ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, — это стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и "забота об экологии в целом, в глобальном смысле". По словам российского лидера, обоюдные интересы есть и в области экономики. Так, многие американские компании хотят работать в России, но "их за уши вытаскивают с нашего рынка".
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом отдельно пообщается с представителями СМИ. Позже появилась информация, что лидер Штатов также отдельно поговорит с прессой на брифинге после переговоров с Путиным.
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