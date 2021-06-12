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Путин отдельно пообщается с прессой после саммита с Байденом

В Белом доме ранее сообщили, что американский президент один проведёт пресс-конференцию по итогам встречи.

12 июня, 12:02
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом отдельно выйдет на общение с представителями СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров также выйдет отдельно на общение с прессой", — приводит его слова РИА "Новости".

Представитель Кремля также оценил решение американской стороны провести после саммита в Женеве отдельную пресс-конференцию, заметив, что в Англии Байден делал то же самое и не стал выступать совместно с Борисом Джонсоном. Песков назвал это обычной практикой лидера США.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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