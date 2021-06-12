Путин отдельно пообщается с прессой после саммита с Байденом

Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом отдельно выйдет на общение с представителями СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров также выйдет отдельно на общение с прессой", — приводит его слова РИА "Новости".