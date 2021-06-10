Место саммита Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой

Место встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которое находится в женевском парке "Ла Гранж", было обнесено колючей проволокой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Подготовка территории парка к этому саммиту началась заблаговременно: устанавливаются железные ограждения, вокруг которых натянули колючую проволоку, а чуть дальше военные потихоньку перекрывают территорию, потому что вся набережная от парков "О-Вив" и "Ла Гранж" до моста Монблан вместе с прибрежными водами объявлена зоной безопасности на время саммита. С раннего утра 16 июня здесь будет полностью запрещено движение. Плановые ремонтные работы на мосту Монблан также будут временно приостановлены.