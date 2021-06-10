Место саммита Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой
Вся набережная от парков "О-Вив" и "Ла Гранж" до моста Монблан вместе с прибрежными водами объявлена зоной безопасности на время переговоров.
Фото © ТАСС / Константин Прибытков
Место встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которое находится в женевском парке "Ла Гранж", было обнесено колючей проволокой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.
Подготовка территории парка к этому саммиту началась заблаговременно: устанавливаются железные ограждения, вокруг которых натянули колючую проволоку, а чуть дальше военные потихоньку перекрывают территорию, потому что вся набережная от парков "О-Вив" и "Ла Гранж" до моста Монблан вместе с прибрежными водами объявлена зоной безопасности на время саммита. С раннего утра 16 июня здесь будет полностью запрещено движение. Плановые ремонтные работы на мосту Монблан также будут временно приостановлены.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Пока точное место проведения встречи неизвестно. Ранее швейцарские СМИ узнали, что встреча Путина и Байдена может пройти на виллах XVIII века, расположенных в городских парках "Ла-Гранж" и "О-Вив". Из возможных вариантов СМИ также называют женевскую гостиницу Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачёв. Как сообщал Лайф, все номера в гостинице на даты саммита были забронированы ещё в конце мая. При этом в Кремле уточнили, что Москва и Вашингтон синхронно назовут место встречи Путина и Байдена.
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