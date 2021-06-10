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Пёс Фараон из Воронежа протащил машину весом более тонны и установил мировой рекорд

Кобель породы кане-корсо тренируется с двухлетнего возраста, и ему уже принадлежит семь российских и шесть мировых рекордов.

10 июня, 17:37

Пёс Фараон из Воронежа протащил машину весом более тонны и установил мировой рекорд. Видео © t.me / "Воронеж № 1"

В Воронеже пёс породы кане-корсо по кличке Фараон установил новый российский и мировой рекорд, протащив "Ладу-Калину" на 130 сантиметров. Как сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1", вес автомобиля составляет 1080 кг.

"Он тренируется по специальной методике с двух лет. На сегодняшний день у него уже семь российских и шесть мировых рекордов — все они зафиксированы в реестре рекордов России и агентстве международных рекордов "Интеррекорд", — рассказал хозяин Фараона Андрей Резов.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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