Пёс Фараон из Воронежа протащил машину весом более тонны и установил мировой рекорд
Кобель породы кане-корсо тренируется с двухлетнего возраста, и ему уже принадлежит семь российских и шесть мировых рекордов.
Пёс Фараон из Воронежа протащил машину весом более тонны и установил мировой рекорд. Видео © t.me / "Воронеж № 1"
В Воронеже пёс породы кане-корсо по кличке Фараон установил новый российский и мировой рекорд, протащив "Ладу-Калину" на 130 сантиметров. Как сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1", вес автомобиля составляет 1080 кг.
"Он тренируется по специальной методике с двух лет. На сегодняшний день у него уже семь российских и шесть мировых рекордов — все они зафиксированы в реестре рекордов России и агентстве международных рекордов "Интеррекорд", — рассказал хозяин Фараона Андрей Резов.
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