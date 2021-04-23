Весёлая собака вырвалась на дорожку и победила в эстафете, став круче Усэйна Болта — видео

В американском штате Юта прошли межшкольные соревнования по лёгкой атлетике, однако наслаждаться триумфом пришлось не усердно тренировавшимся ученикам. Во время эстафеты 4×200 метров на дорожку выбежала собачка Холли, которой скучно было просто наблюдать за происходящим.

Видео © YouTube / MileSplit

Весело и легко хвостатая красавица обогнала отстающих участников гонки и так же быстро настигла её лидера — школьницу Грейси Лейни. На последней стометровке собака развила невероятную скорость и обогнала девушку, которая была уверена, что победа уже у неё в руках.

Скриншот © YouTube / MileSplit

Как выяснилось, сбежавшая от хозяйки Холли преодолела 100 м за 10,5 с, всего около секунды недотянув до мирового рекорда Усэйна Болта 2009 года, пишет Daily Star. Пушистая красавица стала звездой не только на стадионе, но и в Сети, где пользователи пророчат ей великое спортивное будущее. Проигравшая бегунья Грейси Лейни тоже не выглядит слишком расстроенной. "Лол, я не могу поверить, что меня победила собака", — весело написала девушка в "Инстаграме".

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