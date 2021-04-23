Весёлая собака вырвалась на дорожку и победила в эстафете, став круче Усэйна Болта — видео
Это соревнование войдёт в историю, ведь у его победителя четыре лапы, запредельная скорость и очарование, которое никому не оставит шансов.
В американском штате Юта прошли межшкольные соревнования по лёгкой атлетике, однако наслаждаться триумфом пришлось не усердно тренировавшимся ученикам. Во время эстафеты 4×200 метров на дорожку выбежала собачка Холли, которой скучно было просто наблюдать за происходящим.
Видео © YouTube / MileSplit
Весело и легко хвостатая красавица обогнала отстающих участников гонки и так же быстро настигла её лидера — школьницу Грейси Лейни. На последней стометровке собака развила невероятную скорость и обогнала девушку, которая была уверена, что победа уже у неё в руках.
Как выяснилось, сбежавшая от хозяйки Холли преодолела 100 м за 10,5 с, всего около секунды недотянув до мирового рекорда Усэйна Болта 2009 года, пишет Daily Star. Пушистая красавица стала звездой не только на стадионе, но и в Сети, где пользователи пророчат ей великое спортивное будущее. Проигравшая бегунья Грейси Лейни тоже не выглядит слишком расстроенной. "Лол, я не могу поверить, что меня победила собака", — весело написала девушка в "Инстаграме".
Мне понравилось, что зрители стали громче аплодировать, когда появилась собака
Хочу увидеть забег, где участвуют Усэйн Болт и эта собака
WOW-animals
Волонтёры отмыли бродячего пса, который не видел из-за грязной шерсти, и удивились его красоте
20 апреля, 08:14
В Приамурье пожарные спасли кота, и эпичное выражение его мордочки может претендовать на "Оскар"
20 апреля, 07:32
Обезьяна отобрала камеру у маленьких тиктокерш и показала, что такое по-настоящему вирусное видео
18 апреля, 11:00
Выбор редакции
На Балканах родился телёнок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами — видео
Ел собачий корм, грели друг друга с питомцем: рыбак чудом выжил после четырёх дней на морозе
10 звёзд на ММКФ, наряды которых оказались настолько неуместными, что растерялись даже папарацци
В семи регионах России вырос уровень заболеваемости коронавирусом
Кремль — о продлении майских выходных: О локдауне речи не идёт
Комментариев: 0