Блогера Хованского арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", — говорится в сообщении.

По версии следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил во время трансляции в Сети песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Сам Хованский вину частично признаёт. Фигурант дела просил о мере пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.