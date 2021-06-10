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Блогера Хованского арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма

Фигурант дела просил о мере пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.

10 июня, 17:24
<p>Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</p>

Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", — говорится в сообщении.

По версии следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил во время трансляции в Сети песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Сам Хованский вину частично признаёт. Фигурант дела просил о мере пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.

Блогера Хованского привезли в суд

Блогера Хованского привезли в суд

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная блогером во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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