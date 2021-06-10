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Блогера Хованского привезли в суд

Его обвиняют в оправдании терроризма. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

10 июня, 14:42

Блогера Хованского привезли в суд. Видео © LIFE

Блогера Юрия Хованского, задержанного за призывы к террористической деятельности, доставили в суд Санкт-Петербурга, где ему изберут меру пресечения.

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Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная блогером во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело.

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Позднее Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину. Ему уже предъявили обвинения по статье "Оправдание терроризма", по которой предусматривается до миллиона рублей штрафа или до семи лет колонии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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