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"Яндекс" выпустил масштабное обновление поиска

Систему научили подбирать нужный фрагмент на видео, исходя из запроса, и даже давать быстрые ответы.

10 июня, 14:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Яндекс" представил своим пользователям новое обновление поиска Y1 с более чем 2,1 тысячи улучшений, которое поможет им быстрее и удобнее искать нужную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Теперь по запросу "как приготовить стейк из тунца" "Яндекс" не просто покажет видеорецепт, а предложит пользователю сразу включить видео с того места, где рассказывают суть. Для того чтобы найти нужный фрагмент, поиск сопоставляет смысл запроса с содержанием видео: и с картинкой, и со звуковой дорожкой. Поиск фрагмента видео работает для разных инструкций, не только кулинарных. Например, можно быстро узнать: "как помыть собаку" или "как научиться кататься на скейте". Новая функция доступна на мобильных устройствах и появится на компьютерах в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Помимо этого, новая поисковая система будет предлагать больше быстрых ответов и сделает их разнообразнее, а в поиске уже появился новый тип быстрых ответов. Они помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них. Например, если спросить в "Яндексе", как открыть ИП, поиск предложит ответ и на этот, и на связанные вопросы: кто может открыть ИП, сколько это стоит и другие.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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