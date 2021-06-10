Гендиректор и главбух "ВИМ-авиа" получили реальные сроки, но вышли на свободу

Мещанский суд Москвы вынес приговор генеральному директору авиакомпании "ВИМ-авиа" Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой. Как сообщили в пресс-службе московских судов, в связи с отбытием наказания во время следствия оба фигуранта освобождены от тюремных заключений.

"На основании статьи 72 УК РФ время содержания под стражей и домашним арестом зачтено в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы в исполнение не приводить в связи с фактическим отбытием наказания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Александра Кочнева суд приговорил к трём годам и восьми месяцам колонии общего режима, Екатерине Пантелеевой же назначили наказание в виде трёх с половиной лет колонии того же режима. Однако, несмотря на отбытие этого срока под домашним арестом, Кочневу всё же придётся выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.