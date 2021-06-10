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Гендиректор и главбух "ВИМ-авиа" получили реальные сроки, но вышли на свободу

Фигурантам дали три года и восемь месяцев общего режима, а также три года и шесть месяцев общего режима соответственно.

10 июня, 14:07
<p>Фото © ТАСС / Лысцева Марина</p>

Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Мещанский суд Москвы вынес приговор генеральному директору авиакомпании "ВИМ-авиа" Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой. Как сообщили в пресс-службе московских судов, в связи с отбытием наказания во время следствия оба фигуранта освобождены от тюремных заключений.

"На основании статьи 72 УК РФ время содержания под стражей и домашним арестом зачтено в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы в исполнение не приводить в связи с фактическим отбытием наказания", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Александра Кочнева суд приговорил к трём годам и восьми месяцам колонии общего режима, Екатерине Пантелеевой же назначили наказание в виде трёх с половиной лет колонии того же режима. Однако, несмотря на отбытие этого срока под домашним арестом, Кочневу всё же придётся выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2017 года авиакомпания "ВИМ-авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров, после чего заявила о заморозке финансирования. Бывший генеральный директор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева были задержаны, им предъявили обвинения в мошенничестве. После этого генеральным директором "ВИМ-авиа" был назначен Андрей Лайко.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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