Гендиректор и главбух "ВИМ-авиа" получили реальные сроки, но вышли на свободу
Фигурантам дали три года и восемь месяцев общего режима, а также три года и шесть месяцев общего режима соответственно.
Фото © ТАСС / Лысцева Марина
Мещанский суд Москвы вынес приговор генеральному директору авиакомпании "ВИМ-авиа" Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой. Как сообщили в пресс-службе московских судов, в связи с отбытием наказания во время следствия оба фигуранта освобождены от тюремных заключений.
"На основании статьи 72 УК РФ время содержания под стражей и домашним арестом зачтено в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы в исполнение не приводить в связи с фактическим отбытием наказания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Александра Кочнева суд приговорил к трём годам и восьми месяцам колонии общего режима, Екатерине Пантелеевой же назначили наказание в виде трёх с половиной лет колонии того же режима. Однако, несмотря на отбытие этого срока под домашним арестом, Кочневу всё же придётся выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.
Напомним, в сентябре 2017 года авиакомпания "ВИМ-авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров, после чего заявила о заморозке финансирования. Бывший генеральный директор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева были задержаны, им предъявили обвинения в мошенничестве. После этого генеральным директором "ВИМ-авиа" был назначен Андрей Лайко.
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