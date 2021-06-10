В Перми трёхлетняя девочка начала раздавать листовки, чтобы собрать более 20 миллионов себе на операцию
Диагноз "экстрофия клоаки" ей поставили в четыре месяца. Теперь же с каждым днём шансы на полноценную счастливую жизнь стремительно уменьшаются.
В Перми трёхлетняя девочка начала раздавать листовки, чтобы собрать деньги себе на операцию. Видео © LIFE
В Перми трёхлетняя девочка начала раздавать листовки, чтобы собрать деньги на операцию для самой себя. Девочка нуждается в дорогостоящем лечении, оплатить которое её семья не в силах.
Соня появилась на свет с врождённой патологией брюшной полости. Уже на третий день жизни она перенесла свою первую операцию, а страшный диагноз её родители услышали спустя четыре месяца. С тех пор девочка ещё несколько раз попадала на операционный стол, но вылечить недуг до сих пор не удалось.
"Соня родилась 24 января 2018 года со множественными врождёнными пороками развития. Когда она родилась, ей сказали, что она не жилец. На третий день жизни Соне сделали операцию и вывели колостому. На данный момент Соне уже три года, она перенесла уже пять сложнейших операций, две из которых были неплановые", — рассказала Лайфу мать девочки.
По её словам, помочь Соне согласился американский врач Марк Левитт — один из лучших специалистов в данной области. Он провёл онлайн-консультацию с родителями девочки и заявил: чем быстрее произойдёт хирургическое вмешательство, тем больше шансов на то, что рефлексы у ребёнка восстановятся. Однако сумма за лечение оказалась неподъёмной для семьи Сони — почти 274 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей).
Родители решили открыть сбор и сами вышли на улицу, чтобы попросить о помощи неравнодушных жителей Перми. Листовки раздаёт и сама Соня. В итоге на сегодняшний день удалось собрать почти половину от нужной суммы. С каждым месяцем шансы на выработку необходимых рефлексов в организме девочки снижаются, поэтому семья надеется собрать оставшиеся деньги как можно скорее.
Ранее Лайф сообщал, что в России до конца текущего года пообещали обеспечить лекарствами всех детей с другим страшным диагнозом — спинальной мышечной атрофией.
Лента новостей
Добровинский резко высказался в адрес экс-продюсера Лободы, призвавшей "расчленить Киркорова с Давой на шашлыки"
сегодня в 13:39
Дело об убийстве судебных приставов в Адлере передали в центральный аппарат СК
сегодня в 13:07
Армения решила продать Евросоюзу право на использование наименования "коньяк"
сегодня в 12:57
Комментариев: 0