В Перми трёхлетняя девочка начала раздавать листовки, чтобы собрать более 20 миллионов себе на операцию

Диагноз "экстрофия клоаки" ей поставили в четыре месяца. Теперь же с каждым днём шансы на полноценную счастливую жизнь стремительно уменьшаются.