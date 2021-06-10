Добровинский резко высказался в адрес экс-продюсера Лободы, призвавшей "расчленить Киркорова с Давой на шашлыки"

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с Лайфом прокомментировал скандал короля эстрады с продюсером Нателлой Крапивиной, которая раскритиковала поведение артиста и Давы Манукяна на Премии Муз-ТВ. Юрист объяснил, с чем на самом деле связаны нападки на Киркорова.

"Всю жизнь на Филиппе Киркорове пытаются заработать. То некий французский дурачок хочет заработать деньги, содрав миллион евро с Филиппа, то журналисты, провоцируя его, пытаются прославиться, то забытый Вильнюс запрещает Филиппу въезд в страну, объясняя это тем, что "Зайка моя" представляет собой угрозу национальной безопасности. Вот сейчас новая история. Всё это лишь подтверждает, что Филипп Киркоров — яркий и, наверное, самый талантливый артист в нашей стране, на котором можно заработать или пропиариться", — сказал собеседник Лайфа.

Добровинский добавил, что к королю российской эстрады не было бы столько внимания, если бы он не являлся кумиром миллионов. А поскольку он творческая и ранимая личность, этим все пользуются, заключил адвокат.