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Добровинский резко высказался в адрес экс-продюсера Лободы, призвавшей "расчленить Киркорова с Давой на шашлыки"

По мнению звёздного юриста, резкие высказывания Крапивиной являются не чем иным, как попыткой пропиариться на поп-короле.

10 июня, 13:39
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с Лайфом прокомментировал скандал короля эстрады с продюсером Нателлой Крапивиной, которая раскритиковала поведение артиста и Давы Манукяна на Премии Муз-ТВ. Юрист объяснил, с чем на самом деле связаны нападки на Киркорова.

"Всю жизнь на Филиппе Киркорове пытаются заработать. То некий французский дурачок хочет заработать деньги, содрав миллион евро с Филиппа, то журналисты, провоцируя его, пытаются прославиться, то забытый Вильнюс запрещает Филиппу въезд в страну, объясняя это тем, что "Зайка моя" представляет собой угрозу национальной безопасности. Вот сейчас новая история. Всё это лишь подтверждает, что Филипп Киркоров — яркий и, наверное, самый талантливый артист в нашей стране, на котором можно заработать или пропиариться", — сказал собеседник Лайфа.

Добавила огня: Экс-продюсер Лободы объяснила Киркорову фразы про "цирк уродов" и "пустить на шашлыки"

Добавила огня: Экс-продюсер Лободы объяснила Киркорову фразы про "цирк уродов" и "пустить на шашлыки"

Добровинский добавил, что к королю российской эстрады не было бы столько внимания, если бы он не являлся кумиром миллионов. А поскольку он творческая и ранимая личность, этим все пользуются, заключил адвокат.

Напомним, продюсер Нателла Крапивина, известная сотрудничеством с певицей Светланой Лободой и тревел-шоу "Орёл и решка", оставила едкий комментарий под совместной фотографией Киркорова и блогера Давы с Премии Муз-ТВ в "Инстаграме" и нарвалась на сильный хейт. В итоге продюсер объявила о завершении сотрудничества с Лободой. Однако нашлись те, кто поддержал Нателлу. Так, это сделали писатель и телеведущий Сергей Минаев и телеведущая Ксения Собчак.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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