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Добавила огня: Экс-продюсер Лободы объяснила Киркорову фразы про "цирк уродов" и "пустить на шашлыки"

Практически напрямую она назвала Даву, бывшего жениха Бузовой, извращенцем, моральным уродом и паразитом. Крапивина заявила, что "короля эстрады" не боится.

9 июня, 21:51

Экс-продюсер Лободы объяснила Киркорову фразы про "цирк уродов" и "пустить на шашлыки". Видео © Super.ru

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила певцу Филиппу Киркорову, объяснив свои слова про "шашлыки" и "цирк уродов", сказанные после церемонии награждения Премии Муз-ТВ. Её сообщение к зрителю начинается со слов "Впервые за 12 лет у меня есть возможность говорить всё, что я думаю".

Напомним, 39-летняя продюсер ранее заявила, что поп-короля на Кавказе "расчленили бы на шашлыки" из-за появления на красной дорожке Премии Муз-ТВ под ручку с блогером Давой. После этого продюсера Лободы буквально снесло волной хейта. Сам Киркоров обвинил Крапивину в гомофобии и попытке хайпануть на и без того скандальной церемонии.

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Теперь Крапивина записала большое видео, в котором заявила, что её слова были обращены не к геям и прочим представителям нетрадиционных отношений, а к Давиду Манукяну. В своей речи экс-продюсер была не так эмоциональна, как её оппонент, но чётко дала понять, что никогда не высказывалась плохо о ЛГБТ, а только обращалась к тем, кого "пропагандирует Киркоров". Так, в своей речи Крапивина упомянула Даву и заявила об "извращенцах, моральных уродах и паразитах", которые, по её мнению, утверждаются за счёт Киркорова. Она добавила, что певца не боится.

"Моральные уроды, которые ради 15 минут славы готовы сыграть абсолютно любую роль, на 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом на 15 секунд — в рэпера, потом на 15 минут — в жениха Бузовой, а после — в жену Киркорова", — приводит Super.ru слова Крапивиной.

Ранее Лайф писал, что Дава ответил экс-продюсеру Лободы, призвавшей "расчленить его с Киркоровым на шашлыки": "Не нравится — не смотри!" Блогер шокирован тем, что многие люди, в том числе известные, поддерживают подобные действия и слова.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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