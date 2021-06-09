Прокурор прокомментировал решение суда ликвидировать ФБК. Видео © Пресс-служба Мосгорсуда

Решение Мосгорсуда ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан*, признать их экстремистскими наряду со штабами Навального законно и обоснованно. Такую оценку вердикту инстанции дал представитель Прокуратуры Москвы Алексей Жафяров.

"Суд согласился с нашими доводами и принял сторону прокуратуры. Считаем решение суда законным и обоснованным", — сказал Жафяров журналистам.

Он отметил, что представители ФБК и ФЗПГ, а также штабов Навального регулярно создавали угрозы жизни несовершеннолетних, вовлекая их в незаконные акции протеста.

"Кроме того, представители ФБК разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти РФ и её сторонников", — сказал представитель столичной прокуратуры.

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК.