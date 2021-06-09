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Мосгорсуд ликвидировал ФБК и запретил деятельность штабов Навального

Организации признаны экстремистскими. Решение о ликвидации подлежит немедленному исполнению.

9 июня, 19:44

Фото © Pixabay

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией*, Фонду защиты прав граждан*, а также к штабам Навального. Первые два ликвидированы, деятельность третьих запрещена.

"Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций", сообщили в пресс-службе суда.

Адвокаты ФБК не стали дожидаться решения суда. Представители организации покинули зал заранее, отказавшись от попытки выстроить какую-то защиту.

Почему в претензии прокуратуры к штабам Навального и ФБК фигурирует экстремизм

Почему в претензии прокуратуры к штабам Навального и ФБК фигурирует экстремизм

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК.

* Организации внесены в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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