Мосгорсуд ликвидировал ФБК и запретил деятельность штабов Навального

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией*, Фонду защиты прав граждан*, а также к штабам Навального. Первые два ликвидированы, деятельность третьих запрещена.

"Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций", — сообщили в пресс-службе суда.

Адвокаты ФБК не стали дожидаться решения суда. Представители организации покинули зал заранее, отказавшись от попытки выстроить какую-то защиту.

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК.