Россия возобновляет авиасообщение ещё с несколькими странами
В большинство из них рейсы могут совершаться два раза в неделю, однако пока авиакомпании не заявили о планах начать такие полёты.
Фото © Pixabay
С сегодняшнего дня Россия официально возобновляет авиасообщение ещё с восемью государствами, прерванное в 2020 году из-за начала пандемии коронавируса. Речь идёт об Австрии, Венгрии, Ливане, Люксембурге, Маврикии, Марокко и Хорватии, а также об Албании. С первыми семью возможно прямое авиасообщение, с последней — чартерное.
Почти на все эти направления распространяются ограничения — рейсы должны совершаться только между столицами и не чаще двух раз в неделю (два рейса от российской авиакомпании и два — от зарубежной).
Один рейс в неделю предусмотрен между Москвой и Люксембургом, Бейрутом, Тираной. Однако пока российские авиакомпании не заявили о планах открыть регулярные прямые рейсы по вновь открытым направлениям.
Ранее Лайф также рассказывал, что Россия уже с июля может возобновить прямое авиасообщение с курортами Египта. Москва и Каир подписали все необходимые документы, регламентирующие такого рода полёты, в частности протоколы об авиационной безопасности.
Лента новостей
Аэропорт Багдада с расквартированными военными США подвергся ракетному обстрелу
сегодня в 21:20
"Законное и обоснованное": Прокурор прокомментировал решение суда ликвидировать ФБК
сегодня в 21:06
Эксперты: "Отчёт "Единой России" о выполнении программы даёт ей возможность захватить предвыборную повестку"
сегодня в 20:53
Комментариев: 0