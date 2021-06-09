Россия возобновляет авиасообщение ещё с несколькими странами

С сегодняшнего дня Россия официально возобновляет авиасообщение ещё с восемью государствами, прерванное в 2020 году из-за начала пандемии коронавируса. Речь идёт об Австрии, Венгрии, Ливане, Люксембурге, Маврикии, Марокко и Хорватии, а также об Албании. С первыми семью возможно прямое авиасообщение, с последней — чартерное.

Почти на все эти направления распространяются ограничения — рейсы должны совершаться только между столицами и не чаще двух раз в неделю (два рейса от российской авиакомпании и два — от зарубежной).

Один рейс в неделю предусмотрен между Москвой и Люксембургом, Бейрутом, Тираной. Однако пока российские авиакомпании не заявили о планах открыть регулярные прямые рейсы по вновь открытым направлениям.