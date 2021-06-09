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Эксперты: "Отчёт "Единой России" о выполнении программы даёт ей возможность захватить предвыборную повестку"

Отмечается, что Дмитрию Медведеву удалось в документе детально охарактеризовать все пять лет и десятки направлений работы партии: от конституционных изменений и материнского капитала до развития территорий, программ "Земский доктор" и "Земский учитель".

9 июня, 20:53
<p>Фото © ТАСС / Екатерина Штукина </p>

Фото © ТАСС / Екатерина Штукина

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отчитался о выполнении предвыборной программы 2016 года. Он отметил, что, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, пятилетний план работы полностью реализован. Глава ЕР подчеркнул, что в пандемию партия не ушла на самоизоляцию, действовала эффективно.

"Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период", — напомнил председатель партии.

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Председатель совета директоров некоммерческого фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский отметил, что выполнение предвыборной программы даёт партии возможность на входе в избирательную кампанию иметь достаточно хорошее послание для всех ключевых социальных, профессиональных, общественных групп.

"Единая Россия" очевидным образом захватывает предвыборную и политическую инициативу в целом в ходе выборов. В этих условиях другие партии на сегодняшний день, скорее всего, отстают, но одновременно они вынуждены реагировать на ту повестку, которую задаёт правящая партия, а не формировать свою", — выразил свою точку зрения Дмитрий Бадовский.

В свою очередь генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов отметил, что Медведев своим выступлением на совместном заседании высшего и генерального советов партии смог решить сразу несколько, на первый взгляд, нестыкуемых задач. Лидер партии "убедительно заявил о высоких целях и значимых ценностях "Единой России".

"Он чётко маркировал её как партию президента Владимира Путина и партию большинства. При этом детально охарактеризовал все пять лет и десятки направлений работы партии: от конституционных изменений и материнского капитала до развития территорий, программ "Земский доктор" и "Земский учитель", — подчеркнул Орлов.

Напомним, Дмитрий Медведев представил отчёт о работе за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов "Единой России", которое прошло 9 июня в Москве. Следующим шагом станет проведение XX Съезда партии 19 июня. На нём будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, а также принят проект предвыборной программы. Его широко обсудят с общественностью в регионах и окончательно утвердят на втором этапе съезда в августе.

Как сообщал Лайф, Медведев заявил, что "Единая Россия" "никогда не закончит как КПСС". Партия каждый раз подтверждает своё право на управление через выборные процедуры, отметил политик. А советская правящая партия "практически ни с кем не конкурировала".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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