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Медведев: "Единая Россия" в пандемию действовала максимально эффективно

Во время распространения коронавируса партия открыла волонтёрские центры по всей стране, а почти 100 тысяч её активистов в пандемию стали добровольцами.

9 июня, 14:09

Фото © Kremlin.ru

Представители "Единой России" в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции действовали "сплочённо, ответственно и эффективно". Такую оценку высказал председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов единоросов.

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"В этот самый сложный, может быть, даже в чём-то самый ответственный период все действовали быстро, сплочённо, максимально эффективно. И действительно проявляли искреннюю заботу", отметил он.

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В качестве примера Медведев обратил внимание и на организованный партией сбор средств для всех нуждающихся. В результате более 500 миллионов рублей было направлено на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, волонтёры единороссов помогали врачам, ухаживали за больными, развозили лекарства, продукты, средства индивидуальной защиты пожилым и одиноким людям. А в рамках благотворительной акции "Помоги учиться дома" члены партии собрали около полумиллиона компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

"Почти 100 тысяч активистов нашей партии стали добровольцами, присоединились к нашей всероссийской акции "Мы вместе", вышли на самые трудные участки", добавил Медведев.

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Напомним, что ранее и президент России Владимир Путин, оценивая работу "Единой России", в том числе в сложных условиях пандемии, подчёркивал, что многие антикризисные инициативы, предложения по дополнительной поддержке людей звучали именно от партии власти. А многие, в том числе высокопоставленные партийцы, во время пандемии присоединились к всероссийской акции "Мы вместе", становились волонтёрами. Целый ряд системных предложений единороссов прозвучал и в послании президента.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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