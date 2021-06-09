Медведев: "Единая Россия" в пандемию действовала максимально эффективно

Представители "Единой России" в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции действовали "сплочённо, ответственно и эффективно". Такую оценку высказал председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов единоросов.

"В этот самый сложный, может быть, даже в чём-то самый ответственный период все действовали быстро, сплочённо, максимально эффективно. И действительно проявляли искреннюю заботу", — отметил он.

В качестве примера Медведев обратил внимание и на организованный партией сбор средств для всех нуждающихся. В результате более 500 миллионов рублей было направлено на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, волонтёры единороссов помогали врачам, ухаживали за больными, развозили лекарства, продукты, средства индивидуальной защиты пожилым и одиноким людям. А в рамках благотворительной акции "Помоги учиться дома" члены партии собрали около полумиллиона компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

"Почти 100 тысяч активистов нашей партии стали добровольцами, присоединились к нашей всероссийской акции "Мы вместе", вышли на самые трудные участки", — добавил Медведев.