Вагончик тронулся: Опубликован первый кадр со съёмок американского ремейка "Иронии судьбы"
Также в Сеть попало и фото дома, в котором будут происходить основные события, — это современная пятиэтажка. Судя по солнечной погоде, действие фильма развернётся летом.
Скриншот фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром"
Режиссёр американского ремейка легендарной комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Марюс Вайсберг опубликовал первый кадр со съёмок фильма. На фото изображена актриса Эмма Робертс, которая сыграет роль Нади Шевелёвой, правда, в новой версии её будут звать Марго.
"Понеслась! Action!" — подписал фото режиссёр.
Фото © Instagram / weisbergfilms
Пользователи оставили сотни лайков и восторженные комментарии под снимком, пожелав режиссёру удачи и успехов. К слову, супруга режиссёра Марюса Вайсберга опубликовала в "Инстаграме" фото дома, в котором будут происходить основные события, — это современная пятиэтажка. Судя по солнечной погоде, действие фильма развернётся летом.
Фото © Instagram / bardonata
"Надо иметь таких же душевных артистов": Валентина Талызина не оценила идею переснять "Иронию судьбы" в Голливуде
Ранее Лайф рассказал о том, что в Голливуде готовятся к съёмкам ремейка "Иронии судьбы". Режиссёром станет Марюс Вайсберг, а главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн. Вайсберг не сдерживает эмоций и утверждает, что сценарий написан блестяще.
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