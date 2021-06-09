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Вагончик тронулся: Опубликован первый кадр со съёмок американского ремейка "Иронии судьбы"

Также в Сеть попало и фото дома, в котором будут происходить основные события, — это современная пятиэтажка. Судя по солнечной погоде, действие фильма развернётся летом.

9 июня, 14:01

Скриншот фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром"

Режиссёр американского ремейка легендарной комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Марюс Вайсберг опубликовал первый кадр со съёмок фильма. На фото изображена актриса Эмма Робертс, которая сыграет роль Нади Шевелёвой, правда, в новой версии её будут звать Марго.

"Понеслась! Action!" — подписал фото режиссёр.

Фото © Instagram / weisbergfilms

Фото © Instagram / weisbergfilms

Пользователи оставили сотни лайков и восторженные комментарии под снимком, пожелав режиссёру удачи и успехов. К слову, супруга режиссёра Марюса Вайсберга опубликовала в "Инстаграме" фото дома, в котором будут происходить основные события, — это современная пятиэтажка. Судя по солнечной погоде, действие фильма развернётся летом.

Фото © Instagram / bardonata

Фото © Instagram / bardonata

"Надо иметь таких же душевных артистов": Валентина Талызина не оценила идею переснять "Иронию судьбы" в Голливуде

"Надо иметь таких же душевных артистов": Валентина Талызина не оценила идею переснять "Иронию судьбы" в Голливуде

Ранее Лайф рассказал о том, что в Голливуде готовятся к съёмкам ремейка "Иронии судьбы". Режиссёром станет Марюс Вайсберг, а главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн. Вайсберг не сдерживает эмоций и утверждает, что сценарий написан блестяще.

Sony Pictures выкупила права на ремейки "Холопа" — самого кассового российского фильма

Sony Pictures выкупила права на ремейки "Холопа" — самого кассового российского фильма

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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