Режиссёр американского ремейка легендарной комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Марюс Вайсберг опубликовал первый кадр со съёмок фильма. На фото изображена актриса Эмма Робертс, которая сыграет роль Нади Шевелёвой, правда, в новой версии её будут звать Марго.

"Понеслась! Action!" — подписал фото режиссёр.

Фото © Instagram / weisbergfilms

Пользователи оставили сотни лайков и восторженные комментарии под снимком, пожелав режиссёру удачи и успехов. К слову, супруга режиссёра Марюса Вайсберга опубликовала в "Инстаграме" фото дома, в котором будут происходить основные события, — это современная пятиэтажка. Судя по солнечной погоде, действие фильма развернётся летом.

Фото © Instagram / bardonata