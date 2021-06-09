В МВД выступили категорически против снижения скорости в городах до 30 км/ч
Авторы инициативы думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов, подчеркнули в ведомстве.
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В МВД выступают категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час. Об этом сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в беседе с РИА "Новости".
"МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч", — сказал он.
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Черников отметил, что авторы этой инициативы думают не о безопасности на дорогах, а о взимании штрафов.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин поддержал идею снизить скорость до 30 км/ч в городах. Однако он подчеркнул, что делать это нужно индивидуально и обоснованно для каждой улицы.
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