В МВД выступили категорически против снижения скорости в городах до 30 км/ч

В МВД выступают категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час. Об этом сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в беседе с РИА "Новости".

"МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч", — сказал он.

Черников отметил, что авторы этой инициативы думают не о безопасности на дорогах, а о взимании штрафов.