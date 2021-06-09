Акинфеев оставил загадочное послание перед стартом Евро-2020 и озадачил фанатов

"В важном матче не дал результата": Черчесов объяснил отсутствие Гильерме в расширенном составе на Евро

Однако в каком именно статусе будет присутствовать на турнире, голкипер не уточнил. Незадолго до старта чемпионата Европы главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов заявил, что обсуждал с Акинфеевым возможность его возвращения в национальную команду для участия на Евро-2020.