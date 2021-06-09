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Акинфеев оставил загадочное послание перед стартом Евро-2020 и озадачил фанатов

Ранее к нему обращался главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов по поводу возможного возвращения в команду.

9 июня, 13:27

Фото © ПФК ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев озадачил подписчиков своего инстаграма, выложив достаточно загадочную сториз.

Фото © Instagram / igor_igor_akinfeev

Фото © Instagram / igor_igor_akinfeev

"Буду на Евро", — написал Акинфеев.

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Однако в каком именно статусе будет присутствовать на турнире, голкипер не уточнил. Незадолго до старта чемпионата Европы главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов заявил, что обсуждал с Акинфеевым возможность его возвращения в национальную команду для участия на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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