Акинфеев оставил загадочное послание перед стартом Евро-2020 и озадачил фанатов
Ранее к нему обращался главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов по поводу возможного возвращения в команду.
Фото © ПФК ЦСКА
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев озадачил подписчиков своего инстаграма, выложив достаточно загадочную сториз.
Фото © Instagram / igor_igor_akinfeev
"Буду на Евро", — написал Акинфеев.
"В важном матче не дал результата": Черчесов объяснил отсутствие Гильерме в расширенном составе на Евро
Однако в каком именно статусе будет присутствовать на турнире, голкипер не уточнил. Незадолго до старта чемпионата Европы главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов заявил, что обсуждал с Акинфеевым возможность его возвращения в национальную команду для участия на Евро-2020.
Евро-2020. Главное по теме
"Чевапчичи за наш счёт": Российский клуб пригласил к себе на сборы не аккредитованного на Евро журналиста Арустамяна
сегодня в 11:58
"Мы почувствовали облегчение": В полиции Дании обрадовались запрету на приезд российских фанатов в страну на Евро
сегодня в 10:24
Главный тренер сборной Украины заявил, что "не видит поводов для дискуссии" из-за формы с силуэтом Крыма
сегодня в 10:05
Комментариев: 0